РБК Недвижимость: Киров лидирует по росту цен на вторичное жилье в августе

Лидером по росту цен на вторичку стал Киров, по снижению – Астрахань РБК Недвижимость: Киров лидирует по росту цен на вторичное жилье в августе

Москва4 сен Вести.Киров в августе стал лидером по росту цен на вторичное жилье среди городов с населением более 100 тысяч человек, сильнее всего цены упали в Астрахани, пишет РБК Недвижимость со ссылкой на аналитиков портала "Мир квартир".

В среднем в августе в больших и крупных городах России вторичное жилье подорожало на 0,6%, до 133,7 тысячи рублей за квадратный метр, рост цен зафиксирован в 59 городах из 70 проанализированных, но сильнее всего в Кирове.

…В Кирове… в августе цены выросли на 3,6%, до 119,1 тыс. руб. за квадратный метр говорится в сообщении

Также в лидерах по росту цен Чебоксары – рост на 2,3%, до 131,6 тысячи рублей на квадратный метр, Смоленск – повышение на 2,2%, до 100,7 тысячи рублей за квадратный метр, и Ижевск, где вторичное жилье подорожало на 2,1%, до 119 тысячи рублей.

В остальных 55 городах, включая мегаполисы, цены на вторичку за месяц выросли менее чем на 2%. Так, в Уфе рост составил 1,8%, до 135,6 тысячи рублей за квадрат, в Петербурге – на 1,3%, в Москве – на 0,7%, до 430 тысяч рублей за квадратный метр.

В августе 2026 года средняя цена 1 кв. м вторичного жилья снизилась в семи городах. Сильнее всего квартиры дешевели в Астрахани, на 2,9%, до 94,9 тыс. руб. за квадратный метр отмечается в сообщении

Также снижение в пределах 1% выявлено в Курске, Якутске, Симферополе, Севастополе, Сургуте, Ростове-на-Дону, в четырех городах в августе цены не изменились – это Махачкала, Курган, Иваново и Екатеринбург.

Днем ранее издание "РБК Недвижимость" информировало, что Бескудниковский район занял первое место среди локаций Старой Москвы по темпам снижения цен на первичное жилье за месяц.