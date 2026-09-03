Бескудниковский район стал лидером Москвы по снижению цен на новостройки

Назван район Москвы, где сильнее всего дешевеют новостройки Бескудниковский район стал лидером Москвы по снижению цен на новостройки

Москва3 сен Вести.Бескудниковский район занял первое место среди локаций Старой Москвы по темпам снижения цен на первичное жилье за месяц, пишет РБК Недвижимость со ссылкой на данные аналитиков bnMAP.pro.

В августе 2026 года средняя стоимость 1 кв. м здесь снизилась на 16,3% по сравнению с июлем — до 398,2 тыс. рублей. Аналитики связывают это с изменением структуры предложения: в августе в экспозиции района появился жилой комплекс комфорт-класса с более низкой средней стоимостью квадратного метра, что повлияло на итоговый показатель.

Второе место в рейтинге заняло Северное Бутово, где средняя цена "квадрата" за месяц уменьшилась на 12,3% - до 444,4 тыс. рублей. На третьей позиции – Южное Бутово: стоимость 1 кв. м снизилась на 11,4% - до 331,5 тыс. рублей.

В пятерку районов с наиболее заметным снижением цен также вошли Гагаринский и Косино-Ухтомский.

Во втором квартале 2026 года лидерами по темпам снижения цен на новостройки были районы Фили-Давыдково, Бабушкинский и Солнцево.

Ранее сообщалось, что новостройки Старой Москвы дешевеют второй месяц подряд.