Москва3 сенВести.Бескудниковский район занял первое место среди локаций Старой Москвы по темпам снижения цен на первичное жилье за месяц, пишет РБК Недвижимость со ссылкой на данные аналитиков bnMAP.pro.
В августе 2026 года средняя стоимость 1 кв. м здесь снизилась на 16,3% по сравнению с июлем — до 398,2 тыс. рублей. Аналитики связывают это с изменением структуры предложения: в августе в экспозиции района появился жилой комплекс комфорт-класса с более низкой средней стоимостью квадратного метра, что повлияло на итоговый показатель.
Второе место в рейтинге заняло Северное Бутово, где средняя цена "квадрата" за месяц уменьшилась на 12,3% - до 444,4 тыс. рублей. На третьей позиции – Южное Бутово: стоимость 1 кв. м снизилась на 11,4% - до 331,5 тыс. рублей.
В пятерку районов с наиболее заметным снижением цен также вошли Гагаринский и Косино-Ухтомский.
Во втором квартале 2026 года лидерами по темпам снижения цен на новостройки были районы Фили-Давыдково, Бабушкинский и Солнцево.
Ранее сообщалось, что новостройки Старой Москвы дешевеют второй месяц подряд.