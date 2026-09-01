Москва1 сен Вести.Средняя цена квадратного метра в новостройках Старой Москвы в августе 2026 года снизилась второй месяц подряд и составила 905,4 тыс. рублей. В июле показатель составлял 907,2 тыс. рублей, пишет "РБК Недвижимость" со ссылкой на исследование компании "Бест Новострой".

В июне средняя цена квадратного метра во всех классах первичного жилья, включая элитное, достигла 913,3 тыс. рублей – показатель стал максимальным за всю историю наблюдений. Снижение цены в последующие два месяца аналитики связывают с изменением структуры предложения.

В августе в массовом сегменте, представленном преимущественно комфорт-классом, предложение выросло на 6% - втрое больше, чем в бизнес-классе. Однако в общей структуре предложения доля массового сегмента снижается – за год с 37% до 30%. Средняя цена квадратного метра в массовых новостройках увеличилась в августе на 1% - до 445 тыс. рублей.

В бизнес-классе предложение растет – 2% за месяц и 16% за год. Доля бизнес-класса в структуре всего первичного предложения составляет по итогам августа 58%. Средняя стоимость квадратного метра в августе подросла на 1% - до 642,3 тыс. рублей.

В премиальном сегменте предложение за август сократилось на 2%, но за год выросло на 52%, до 3 тыс. лотов. Средняя цена квадратного метра составила чуть менее 1,2 млн рублей. Средняя площадь лота при этом уменьшилась за год на 11% - до 103,9 кв. м, что привело к снижению среднего бюджета предложения.

Элитные новостройки остаются самым дорогим и стабильным сегментом первичного рынка Старой Москвы. Средняя стоимость квадратного метра в августе превысила 3 млн рублей, увеличившись на 2% за месяц и на 11% за год. Доля элитного жилья в общем предложении сохраняется на уровне 4%, а средняя площадь лота составляет 144,8 кв. м.