Эксперты сообщили о росте спроса на вторичное жилье в РФ KP.RU: квартиры на вторичке в России становятся популярнее новостроек

Москва7 сен Вести.Квартиры на вторичном рынке России становятся популярными и дорожают более быстрыми темпами, чем жилье в новостройках. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на опрошенных экспертов.

Сооснователь Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев связал рост спроса со снижением ключевой ставки. По его словам, часть россиян стала переводить средства с банковских депозитов в недвижимость. При этом вторичный рынок выигрывает за счет возможности сразу заселиться в уже готовую квартиру.

Ключевая ставка снижается, люди стали снимать деньги с депозитов и вкладывать в недвижимость отметил Апрелев

По словам эксперта, большинство сделок на вторичном рынке сейчас имеют обменный характер: продавцы реализуют одну квартиру и приобретают другую с доплатой, используя для этого накопления или небольшой кредит.

Исполнительный директор компании "Этажи" Юлия Бочарникова сообщила, что с начала года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке по России выросла на 1,6%, а в городах-миллионниках - на 3,7%. При этом ни в одном из крупнейших городов снижения средней цены готового жилья за этот период не зафиксировано.

Особенно заметно выросли цены на квартиры в домах не старше 10 лет. Председатель совета директоров корпорации недвижимости "АСТОРИУС" Екатерина Авдеева оценила их годовой рост примерно в 27%. Она отметила, что такое жилье сочетает современные дома с уже сформированной инфраструктурой, а состояние квартиры покупатель может оценить непосредственно перед сделкой.