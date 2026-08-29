В Гильдии риелторов назвали фейком новость об инвестиции москвичей в кладовки В Гильдии риелторов опровергли новость об инвестициях москвичей в кладовки

Москва29 авг Вести.Тренда на покупку москвичами кладовок вместо квартир для инвестиций не существует, информация об этом – фейк. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил почетный член Российской гильдии риелторов и автор телеграмм-канала "Апрелевские тезисы" Константин Апрелев.

Так он прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что за последние три года средняя стоимость кладовки в столице выросла на 60% в том числе из-за повышенного спроса у москвичей.

Я на самом деле не подтверждаю этой информации, считаю ее фейковой, потому что ссылочный материал использует источник единственного застройщика, который утверждает, что цены за три года выросли настолько существенно на кладовки. На рынке такого тренда совершенно нет. Наоборот, кладовки не распроданы ни в одном из проектов заявил Апрелев

Эксперт добавил, что кладовки на рынке появились после того, как застройщики не смогли распродать все места для машин из-за их высокой стоимости. Однако и кладовки не пользуются спросом, добавил риелтор. Вместо этого гораздо выгоднее воспользоваться услугой "ответственное хранение" и арендовать за небольшую сумму ячейку в круглосуточном складском комплексе.

Любая кладовка, которую вы приобретаете, да еще приобретаете в жилом комплексе, имеет очень ограниченную возможность для выхода на рынок. Потому что этой кладовкой могут пользоваться только те люди, которые живут в этом же доме. Собственно говоря, это не рынок. Разговоры о том, что цены растут, и в этом главная экономическая привлекательность кладовок, - это детский сад в песочнице. Никто не снимает, и никто не хочет снимать [кладовки] на платной основе в многоквартирных комплексах, потому что никто дешево не хочет это сдавать подчеркнул эксперт

При этом ранее сообщалось, что кладовые помещения, приобретенные с целью последующей сдачи в аренду, окупаются в Москве вдвое быстрее жилья.