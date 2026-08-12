Эксперт объяснил аномальный рост цен на апартаменты в России Эксперт Журавлев объяснил аномальный рост цен на апартаменты в России

Москва12 авг Вести.Рост стоимости квадратного метра на апартаменты является статистической погрешностью, потому что их на рынке становится все меньше. Об этом ИС "Вести" заявил независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев.

По его словам, на сегодняшний день в Москве запрещено строительство апартаментов.

Соответственно … рост стоимости того же самого квадратного метра на апартаменты – это статистическая погрешность, потому что на рынке становится все меньше данного продукта. Вымываются дешевые квадратные метры, новые не поступают, остаются дорогие. И в статистике они видны, как будто бы выросла стоимость, потому что дешевых нет, остались только дорогие, премиальные … И поэтому кажется, что вроде бы и выросло сказал он

Ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2026 года спрос россиян на посуточную аренду апартаментов вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.