Почему цены на жилье улетели в космос, и будут ли застройщики их снижать Эксперт раскрыл причину заоблачных цен на жилье и главные иллюзии застройщиков

Москва13 авг Вести.В заоблачных ценах на новостройки виновата безадресная льготная ипотека времен пандемии коронавируса. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко.

По словам аналитика, государство перестаралось со льготами, когда решило поддержать застройщиков. В итоге ставка по ипотеке снизилась, а цены стали расти.

Ажиотаж на рынке длился с двадцатого года, несколько лет, когда, собственно, цены и улетели в космос. А дальше льготную ипотеку стали сворачивать, потому что это сильно давит на бюджет. Даже, наверное, не это главное, а наступило разочарование, что жилье доступнее не стало, потому что была иллюзия у властей, что мы сейчас просубсидируем ставку и люди смогут купить жилье более выгодно, все решат квартирный вопрос. А получилось, что эти субсидии во многом ушли в дополнительную прибыль застройщиков и банков, которые, собственно, навалились на ипотеки, на завышение цен. А для людей жилье стало сейчас менее доступным, чем за всю историю современной России рассказал Репченко

Аналитик отметил, что застройщики не готовы снижать цены даже при падении спроса на жилье, так как считают квартиры "вечной ценностью", которую купят в любом случае. Репченко добавил, что такие же "розовые очки" носят и владельцы вторичного жилья.

Застройщики за много лет привыкли к сверхприбыли, они не хотят с ней расставаться. И гораздо проще дать скидку на скоропортящиеся товары, вот как, например, на сельхозпродукцию, а недвижимость рассматривается как вечная ценность. Есть такая иллюзия, надо подождать, вот рано или поздно купят… Она на самом деле не только у застройщиков. Посмотрите на вторичный рынок, там тоже каждый частник выставляет квартиру, как правило, дороже рынка. И первое там время у него иллюзии, ну давайте попробуем, а вдруг совсем за дорого кто-нибудь купит отметил эксперт

Он добавил, что за последние годы также выросла себестоимость строительства. Некоторые застройщики покупали земельные участки по "неадекватным ценам" у перекупщиков на вторичном рынке, выросли и другие затраты, подчеркнул Репченко.

И очень несвойственно для рынка недвижимости снижать цены, это считается чуть ли вот не ниже достоинств, то есть снизить цену на рынке недвижимости добавил аналитик

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