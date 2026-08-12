Россиянам рассказали, какой тип жилья выгодно покупать в 2026 году Эксперт рассказал, какой тип жилья выгодно покупать в 2026 году

Москва12 авг Вести.Перед приобретением недвижимости необходимо определить цель покупки – улучшить свои жилищные условия или вложить деньги. Об этом ИС "Вести" заявил независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев.

Нужно задаться вопросом: почему и зачем я хочу купить квартиру? Мне нужно улучшить свои жилищные условия? Или мне нужно вложить деньги, чтобы приносило доход, сдавать в аренду. Здесь несколько путей. Если мы говорим об аренде, то, конечно, апартаменты дают больше на вложенный капитал, потому что они стоят дешевле, чем квартира, а в аренду сдаются по той же самой стоимости, и тем самым на вложенный капитал вы получаете гораздо больше доходность. Если мы говорим об улучшении своих жилищных условий, то, конечно стоит идти в квартирный сектор сказал он

Также эксперт добавил, что апартаменты больше служат как инвестиционный инструмент, но на первичном рынке их становится все меньше.

Ранее Никита Журавлев заявил, что рост стоимости квадратного метра на апартаменты является статистической погрешностью, потому что их на рынке становится все меньше.