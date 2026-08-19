РБК Недвижимость: кладовые в Москве при сдаче в аренду окупаются за 12,5 лет

Эксперт рассказал, за сколько окупятся приобретенные для сдачи кладовые РБК Недвижимость: кладовые в Москве при сдаче в аренду окупаются за 12,5 лет

Москва19 авг Вести.Кладовые помещения, приобретенные с целью последующей сдачи в аренду, окупаются в Москве вдвое быстрее жилья. К такому выводу пришли авторы "РБК Недвижимость", изучив данные сервиса "Авито Недвижимость". Согласно подсчетам, если среднестатистическая однокомнатная квартира на вторичном рынке столицы окупается за 25 лет, то кладовая — всего за 12,5 года.

Главная причина — разница в мультипликаторе между ценой покупки и стоимостью аренды. Для жилья этот показатель превышает 295 раз, тогда как для кладовых он менее 150. По данным аналитиков, кладовые на вторичном рынке Москвы продаются в среднем по 299,1 тыс. руб. за 1 кв. м, а сдаются по 2 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц. В столичных новостройках показатели схожи — 314,9 тыс. и 2,1 тыс. руб. соответственно, а срок окупаемости сохраняется на том же уровне.

При этом в Подмосковье кладовые окупаются ещё быстрее. Лидерами по доходности стали новостройки области: здесь срок окупаемости составляет всего 5 лет 4 месяца — почти в 2,3 раза быстрее московских показателей. На вторичном рынке области кладовые окупаются за 8 лет 7 месяцев. Аналитики связывают это с более низкой ценой покупки при сравнительно высокой арендной ставке. В новостройках Подмосковья квадратный метр кладовой стоит в среднем 128,6 тыс. руб., а сдается по 2 тыс. руб. в месяц.

Ранее сообщалось, что в новостройках Москвы самая дорогая кладовка продается за 17 млн рублей.