В ряде регионов россияне смогут быстрее накопить на переезд из однушки в двушку РБК: срок накопления на расширение жилья сократился в ряде регионов

Москва27 авг Вести.В крупных регионах России за последние месяцы сократилось время, необходимое для накопления на переезд из однокомнатной квартиры в двухкомнатную. Об этом сообщает "РБК Недвижимость" со ссылкой на исследование "Поиска Яндекса" по квартирам.

Для расчетов использовали индекс расширения жилья, который показывает, сколько средних зарплат необходимо накопить, чтобы покрыть разницу в стоимости однокомнатной и двухкомнатной квартир.

В среднем за три месяца показатель снизился на две зарплаты - с 16,3 до 14,3.

На динамику повлияли одновременно рост доходов и изменение стоимости недвижимости. Медианная цена однокомнатной квартиры выросла на 2,7%, до 4,8 миллиона рублей, а двухкомнатной - на 2,5%, до 6,1 миллиона рублей. Средняя зарплата за тот же период увеличилась с 86 тысяч до 91 тысяч рублей в месяц.

Сильнее всего срок накопления сократился в Ленинградской области - на пять средних зарплат. В этом же регионе время накопления составляет 8,7 месяца – минимальное по другим крупным областям страны.

Кроме того, показатель заметно снизился в Челябинской, Воронежской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае.

Чуть менее заметное снижение продемонстрировали Омская, Московская, Волгоградская, Самарская и Свердловская области, а также Красноярский край.

В пяти регионах показатель вырос, максимально – в Башкирии, до 15,2 месяца (+3 месяца). Дольше всего на расширение жилья придется копить в Краснодарском крае - 30,6 месяца, что более чем вдвое превышает средний показатель по исследованным регионам.

Ранее сообщалось, что в Москве заметно упал спрос на квартиры в новостройках. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 32%. Приоритет отдают более дешевому вторичному жилью.