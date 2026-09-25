Москва25 сен Вести.Ипотека остается выгоднее аренды, поскольку кредитные платежи фиксированы в отличие от арендных ставок, которые могут увеличиться примерно в 2 раза в ближайшие 10 лет. Об этом сообщила РИА Новости руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Наталья Газетдинова.

Ипотечный платеж по рыночной ипотеке сегодня выше арендного, в долгосрочной перспективе собственник делает инвестицию в свой актив, в то время как арендатор так и не станет владельцем недвижимости отметила Газетдинова

Эксперт добавила, что арендные ставки постоянно растут вслед за инфляцией и стоимостью жилья. По ее данным, на аренду однокомнатной квартиры уходит 32% от зарплаты, двухкомнатной - 44%. В итоге за 20 лет общая сумма выплат за аренду жилья может превысить 20 миллионов рублей. В то же время номинальный платеж по ипотеке зафиксирован на весь срок договора и не индексируется, поэтому финансовая нагрузка на семейный бюджет снижается с каждым годом.

При этом Газетдинова признает, что рыночная ипотека в текущих условиях остается очень дорогой. При ключевой ставке ЦБ в 14% средняя ставка на новостройки достигает 17-19% годовых. По ее словам, в этой ситуации аренда может послужить временной мерой, которая позволяет переждать период высоких ставок и накопить на первоначальный взнос.