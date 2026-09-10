В Москве сильно подорожали новостройки у метро Московские новостройки у метро подорожали на 22%

Москва10 сен Вести.В связи с активным строительством новых станций метрополитена, в Москве продолжает дорожать недвижимость. В частности, в новостройках у метро стоимость 1 кв. м выросла за год на 22%. Об этом ТАСС сообщили в инвестиционно-консалтинговой компании Ricci.

Новостройки в пешей доступности от метро становятся одним из наиболее устойчивых и быстро дорожающих активов московского рынка. За год средневзвешенная цена квадратного метра в строящихся жилых корпусах в радиусе 500 метров от станции выросла на 22% - до 734 тыс. рублей, опередив динамику более удаленных проектов, где рост составил 17% отмечают аналитики компании

По сравнению с новостройками в 1-1,5 км от метро разрыв достигает 28%.

Самые доступные новостройки у метро находятся на станциях "Бульвар Рокоссовского", "Ростокино"и "Владыкино". Наиболее дорогие предложения представлены у станций "Краснопресненская", "Чкаловская" и "Менделеевская".