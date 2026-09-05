Еще 30 станций метро построят в Москве до 2030 года

В Москве до 2030 года планируют построить еще 30 станций метро Еще 30 станций метро построят в Москве до 2030 года

Москва5 сен Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах построить еще 30 станций метро до 2030 года, передает РИА Новости.

Как отметил глава столицы, на данный момент построено 130 новых станций.

До 2030 года у нас планы построить еще 30 станций, три новых электродепо, 75 километров дорог, то есть мы продолжаем активно строить приводятся слова Собянина в ходе презентации инфраструктурных объектов Москвы в режиме видеоконференции

Ранее сообщалось, что Путин и Собянин в День города открыли первый участок новой 17-й линии метро.