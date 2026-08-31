Собянин заявил о продлении Таганско-Краснопресненской линии метро до Куркино Московское метро продлят до района Куркино

Москва31 авг Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят до района Куркино на северо-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

О соответствующем решении Собянин рассказал на встрече с учителями и учащимися новой школы, построенной в этом районе.

Мы приняли решение о строительстве метрополитена от "Планерной" до Куркино, и теперь этот район будет интегрирован в московскую сеть метрополитена. <…> Будет две станции: "Новокуркинское шоссе", ну, посмотрим, как ее еще называть, может быть, даже назовем ее "Химкинской" станцией отмечается в сообщении

Вторую станцию планируют построить недалеко от новой школы. В следующем году начнут создавать проект планировки новых станций. На осуществление целей уйдет примерно три-четыре года.

Продление Таганско-Краснопресненской линии улучшит транспортное обслуживание около 350 тысяч человек, отметил Собянин.