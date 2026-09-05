Путин и Собянин в День города открыли первый участок новой 17-й линии метро

Путин дал старт движению на новых станциях Рублево-Архангельской линии метро Путин и Собянин в День города открыли первый участок новой 17-й линии метро

Москва5 сен Вести.В День города президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в торжественной церемонии открытия первого участка Рублево-Архангельской линии метро. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, а старт движению дал лично глава государства. Об этом сообщила пресс-служба мэра.

Хочу поздравить, поблагодарить и метростроителей, и тех, кто будет эксплуатировать этот новый объект, и, разумеется, прежде всего тех, кто будет пользоваться. Поехали! сказал Путин, символически запустив движение поездов

Новый отрезок длиной 8,7 км соединил станции "Деловой центр" и "Бульвар Генерала Карбышева". На карте столицы появилась 17-я линия подземки с пятью станциями. Благодаря этому транспортное обслуживание улучшится для более чем 550 тысяч жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк — их поездки в центр станут вдвое быстрее. Пассажиры также получили удобные пересадки на Московское центральное кольцо и три действующие линии метро.

Новый участок будет обслуживаться современными российскими поездами серии "Москва-2026". Вагоны отличаются сквозными проходами, широкими дверями, почти 400 разъемами для зарядки устройств, обновленными сиденьями и увеличенной вместимостью. До 2027 года Московский метрополитен планирует получить еще более 700 таких вагонов. В 2027 году ожидается ввод второго и третьего участков линии, а к 2033 году ежедневный пассажиропоток должен превысить 266 тысяч человек.