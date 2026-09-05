Путин и Собянин открыли московский вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4 Путин вместе с Собяниным открыли в Москве вокзал "Серп и Молот"

Москва5 сен Вести.В день города президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в формате видеоконференции приняли участие в открытии городского вокзала "Серп и Молот" на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4).

Железнодорожная платформа "Серп и Молот" была возведена в 1930-х годах и десятилетиями служила главной транспортной артерией для сотрудников завода "Серп и Молот" и других промышленных объектов района. В 2023 году станция обрела новую жизнь, войдя в состав МЦД-4.

Сейчас транспортный узел "Серп и Молот" интегрирует две линии метрополитена - Люблинско-Дмитровскую со станцией "Римская" и Калининскую со станцией "Площадь Ильича", трамвайные и автобусные маршруты, обеспечивая ежедневный пассажиропоток до 70 тыс. человек. В результате комплексной реконструкции станция была преобразована в городской вокзал площадью более 7,3 тыс. кв. метров с двумя платформами, оборудованными навесами на всю длину.