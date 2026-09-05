Москва5 сен Вести.В День города президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия обновлённого стадиона футбольного клуба "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. Мероприятие прошло в рамках запуска новых инфраструктурных объектов столицы.

Легендарная арена, построенная еще в 1959 году как тренировочная база для команды завода ЗИЛ, после комплексной реконструкции преобразилась до неузнаваемости. Вместимость стадиона увеличилась на 1,6 тысячи мест и теперь составляет 15 тысяч зрителей. На поле уложен искусственный газон высшего уровня FIFA Quality Pro, а сама арена соответствует IV (высшей) категории УЕФА и I категории Российского футбольного союза. Ожидается, что ежегодно обновлённый стадион смогут посещать до 400 тысяч человек.

В 1980 году этот стадион стал одним из первых в стране, где применили электрический подогрев газона. Позже здесь проводил домашние матчи клуб "Москва", а теперь арена вновь стала домашней для "Торпедо". Реконструкция, стартовавшая в 2022 году, завершилась в сентябре 2026-го, и теперь болельщики и футболисты смогут оценить все преимущества современного спортивного объекта.