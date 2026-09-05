Москва5 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл третью очередь парка развлечений "Остров Мечты". Церемония прошла в День города Москвы с участием мэра столицы Сергея Собянина.

III очередь парка развлечений включает пять тематических зон: "Долина исследователей", "Территория скорости", "Деревня дримчиков", "Город мечтателей" и "Рыбацкая бухта" и находится под открытым небом. Общая площадь парка составляет 200 тыс. кв. м.

Парк предлагает своим гостям более 20 механических аттракционов, в том числе не имеющие аналогов в России: например, 68-метровая поворотная обзорная башня падения; водный аттракцион, имитирующий спуск на плотах по бурным речным порогам; самая большая в России катальная гора со свободным вращением вагонов.

После открытия объектов III очереди "Остров Мечты" стал крупнейшим парком развлечений России. Теперь парк сможет принимать почти в три раза больше посетителей - до 45 тыс. человек в день.

С момента открытия "Острова Мечты" в 2020 году число посетителей парка выросло в четыре раза и в 2025 году превысило 5 млн человек. Всего за пять лет парк посетили свыше 20 млн гостей.