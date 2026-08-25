Москва25 авг Вести.Московская область лидирует по числу индустриальных парков в стране: их уже 72. Всего в России действует больше 500 подобных комплексов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Сегодня в Подмосковье в Ленинском округе открыли новый государственный индустриальный парк "Титан", который стал первым из пяти подобных проектов в регионе. На данный момент его резидентами стали семь компаний, производящих роботов.

Подмосковье – регион-лидер, наверное, да. Уже 72 действующих индустриальных парка. В регионе действует этот парк, который мы открываем, первый из пяти. Здесь мы уже видим семь резидентов, причем из очень важной области промышленности – это производство промышленных роботов сообщил министр

Также Алиханов напомнил, что перед страной стоит важная задача, поставленная президентом, по вхождению России в топ-25 стран по уровню роботизации.

Ранее сообщалось, что Минпромторг направит 15 миллиардов рублей средств от утилизационного сбора на развитие систем общественного транспорта.