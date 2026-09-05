В футбольном клубе "Торпедо" оценили удобство стадиона после реконструкции Руководитель ФК "Торпедо": обновленный стадион стал современным и удобным

Москва5 сен Вести.Обновленный стадион футбольного клуба "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова стал современной и удобной площадкой как для спортсменов, так и для болельщиков. Об этом рассказал генеральный директор клуба Владимир Леонченко в интервью ИС "Вести".

В День города президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия реконструированного стадиона "Торпедо".

Построен в короткие сроки, стадион суперсовременный и комфортный как для болельщиков, так и для футболистов. Команда уже тренируется на стадионе, надеюсь, скоро начнет играть. Самые положительные эмоции от игроков заявил генеральный директор клуба

Вместимость стадиона увеличилась на 1,6 тысячи мест и теперь составляет 15 тысяч зрителей. На поле уложен искусственный газон высшего уровня, а сама арена соответствует IV (высшей) категории УЕФА и I категории Российского футбольного союза. Ожидается, что обновленный стадион смогут ежегодно посещать до 400 тысяч человек.

Когда-то давно я оказался здесь сначала в качестве зрителя, потом в качестве футболиста "Торпедо ". Когда-то мы мечтали о новом стадионе, и то, что сейчас произошло, я называю чудом рассказал Владимир Леонченко

Первый официальный матч пройдет на обновленном стадионе 24 октября, когда в гости к "Торпедо" приедет волгоградский "Ротор".