Ротенберг о "СКА Арене": в РФ могут строить лучше, чем в США и других странах Ротенберг подчеркнул значимость "СКА Арены"

Москва26 июл Вести.На льду самой большой в мире хоккейной арены в Санкт-Петербурге состоялся матч российских игроков НХЛ и КХЛ. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского хоккейного "Динамо" Роман Ротенберг рассказал ИС "Вести" об особенностях "СКА Арены", которая приняла лучших российских хоккеистов мира.

Эту игру назвали "Матчем года", потому что удалось собрать всех вместе на одной арене - 49 самых лучших российских хоккеистов, из разных уголков мира согласовали свои графики отпусков, тренировок, перелетов и собрались вместе в Петербурге.

Говорили раньше, мол в России нет такой арены как в Монреале, сейчас так уже не будут говорить. Можем в России строить такие объекты, можем еще лучше делать, чем в США и других странах рассказал Ротенберг

Матч был благотворительный. Все средства пойдут на лечение детей и взрослых с ДЦП и другими болезнями опорно-двигательного аппарата. И звезды очень постарались, чтобы игра была красивой.

Ранее сообщалось, что питерский хоккейный клуб СКА приобрел 100% уставного капитала ООО "СКА Арена", на которой теперь будет проводить домашние матчи. Помощь в приобретении оказал "Газпром". "СКА Арена" является самым большим хоккейным дворцом в мире. Она вмещает 21 500 зрителей.