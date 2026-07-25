Команда Сергачева с Овечкиным победила в благотворительном "Матче года"

Команда Сергачева с Овечкиным в составе выиграла "Матч года" в Петербурге Команда Сергачева с Овечкиным победила в благотворительном "Матче года"

Москва25 июл Вести.Команда Сергачева, в составе которой играл российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, одержала победу в благотворительном хоккейном "Матче года" в Санкт-Петербурге.

Гала-матч с участием российских звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел 25 июля на "СКА Арене", встречу посетили более 20 тысяч зрителей. Команда, в которой был капитаном защитник "Юты Маммот" Михаил Сергачев, переиграла команду с капитаном Артемием Панариным ("Лос-Анджелес Кингз") со счетом 10:9 после серии буллитов.

Овечкин отметился в матче заброшенной шайбой на 41-й минуте, а самым результативным игроком встречи стал форвард "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков, выступавший за команду Панарина. Он оформил хет-трик (16, 29 и 37).

"Матч года" состоялся в третий раз. Ранее в 2024 и 2025 году мероприятие проходило в Москве.

Ранее сообщалось, что карточка с автографом Овечкина была продана на аукционе Sotheby's за 256 тыс. долларов.