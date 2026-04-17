Вратарь Сергеев в дебютном матче НХЛ за "Калгари" стал первой звездой В НХЛ дебютировал вратарь Арсений Сергеев

Москва17 апр Вести.Российский вратарь Арсений Сергеев помог "Калгари" одержать победу в матче регулярного чемпионата над "Лос-Анджелесом". Сергеев отразил 27 бросков и был признан первой звездой встречи.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Калгари", а сам матч стал для 23-летнего Сергеева дебютным в Национальной хоккейной лиге.

Сергеев был выбран "Калгари" в 2021 году. В нынешнем сезоне россиянин провел 28 матчей за "Калгари" в Американской хоккейной лиге и 12 игр в Хоккейной лиге Восточного побережья.

Этот хоккейный матч стал последней игрой в карьере капитана "Лос-Анджелеса" Анже Копитара, о чем он объявил в начале сезона. Болельщики "Калгари" устроили ему овацию во время остановки игры в середине первого периода. После игры каждый игрок "Калгари" пожал Копитару руку, сообщает Reuters.