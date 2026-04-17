Сорокин стал лидером регулярного чемпионата НХЛ по сухим матчам

Москва17 апр Вести.Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин стал лидером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству сухих матчей. На его счету семь матчей на ноль​​​.

Следом за Сорокиным по этому показателю идет голкипер "Сент-Луиса" Джоэл Хофер (шесть игр).

Сразу семь голкиперов провели по четыре сухих матча. Среди них россиянин Сергей Бобровский, выступающий за "Флориду".

По числу выигранных матчей среди вратарей лидером стал россиянин Андрей Василевский (39).

Ранее российский вратарь Арсений Сергеев помог "Калгари" одержать победу в матче "регулярки" над "Лос-Анджелесом", отразив 27 бросков. Для 23-летнего хоккеиста этот матч стал дебютным в НХЛ. Сергеев был признан первой звездой встречи.