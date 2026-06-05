Домашние матчи клуба СКА теперь будут проходить на "СКА Арене"

Хоккейный клуб СКА приобрел "СКА Арену" в Санкт-Петербурге Домашние матчи клуба СКА теперь будут проходить на "СКА Арене"

Москва5 июн Вести.Питерский хоккейный клуб СКА приобрел 100% уставного капитала ООО "СКА Арена", на которой теперь будет проводить домашние матчи. Помощь в приобретении оказал "Газпром". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Хоккейный клуб СКА с радостью сообщает, что благодаря председателю правления "Газпром" Алексею Миллеру и по его решению впервые за 80 лет клуб приобрел свой дом - современный, самый вместительный в мире, построенный по самым передовым технологиям выдающимися российскими архитекторами и дизайнерами, самый безопасный и самый гостеприимный говорится в сообщении

В прошлом сезоне клуб СКА принимал своих соперников в Ледовом дворце. На "СКА Арене" домашние матчи проводила команда "Шанхай Дрэгонс".

В следующем сезоне на "СКА Арене" планируется провести благотворительный "Матч Года", масштабный "СКА Фест" и традиционный предсезонный турнир.

"СКА Арена" была построена в 2023 году и является самым большим хоккейным дворцом в мире. Она вмещает 21 500 зрителей