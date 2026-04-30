Передача Мичкова вывела "Филадельфию" во второй раунд плей-офф НХЛ

Мичков помог "Филадельфии" выбить "Питтсбург" из плей-офф НХЛ Передача Мичкова вывела "Филадельфию" во второй раунд плей-офф НХЛ

Москва30 апр Вести."Филадельфия" одержала победу над "Питтсбургом" в шестом матче стартового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обеспечила себе выход в следующую стадию турнира.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 1:0. Автором решающей шайбы на 78-й минуте стал Кэмерон Йорк. Одним из его ассистентов выступил российский форвард Матвей Мичков, записавший на свой счет первое результативное действие в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Благодаря этой победе "Филадельфия" закрыла серию с результатом 4-2.

Во втором раунде команда встретится с "Каролиной", которая ранее уверенно прошла "Оттаву" (4-0).

По итогам регулярного чемпионата "Питтсбург", за который выступают россияне Евгений Малкин и Егор Чинахов, занял вторую строчку в Столичном дивизионе, тогда как "Филадельфия" финишировала третьей.

Ранее гол и два паса Мичкова помогли "Филадельфии" обыграть "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в начале апреля в Нью-Йорке и завершилась со счетом 4:1 в пользу "Филадельфии".