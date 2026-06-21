Российские хоккеисты "Каролины" отметили победу в Кубке Стэнли с флагами РФ

Игроки "Каролины" принесли флаг России на парад в честь победы в Кубке Стэнли Российские хоккеисты "Каролины" отметили победу в Кубке Стэнли с флагами РФ

Москва21 июн Вести.Российские хоккеисты, выступающие за клуб "Каролина Харрикейнз", который недавно завоевал Кубок Стэнли, продемонстрировали флаги Российской Федерации во время чемпионского парада команды.

Мероприятие транслировалось телеканалом WRAL.

Среди игроков, ставших обладателями престижного трофея, фигурируют: защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков.

В ходе праздничного шествия по улицам Роли, города, являющегося домашней ареной "Каролины" в штате Северная Каролина, флаг России был замечен закрепленным на автобусе, в котором игроки двигались по маршруту парада.

Ранее клуб "Каролина Харрикейнз" на своем льду победил "Вегас Голден Найтс" в овертайме второго матча финального раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).