Белорусские хоккеисты НХЛ провели совместную тренировку с Лукашенко в Минске

Белорусские хоккеисты НХЛ провели совместную тренировку с Лукашенко Белорусские хоккеисты НХЛ провели совместную тренировку с Лукашенко в Минске

Москва11 июл Вести.Белорусские хоккеисты, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), провели совместную тренировку с президентом республики Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого".

В публикации говорится, что мероприятие состоялось на "Олимпик-арене" в преддверии предстоящего матча хоккейных звезд в Витебске. Среди участников: братья Алексей и Илья Протасы, Егор Шарангович, Алексей Колосов, Никита Толопило, Егор Бориков, Вадим Мороз.

Ранее Лукашенко, несмотря на напряженный график, посетил первую игру четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между минским "Динамо" и казанским "Ак Барсом".