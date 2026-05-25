Лукашенко в шутку упрекнул Минниханова в поражении минского "Динамо"

Лукашенко рассказал о "нехороших вещах", которые делают татары Лукашенко в шутку упрекнул Минниханова в поражении минского "Динамо"

Москва25 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку "обвинил" главу Татарстана Рустама Минниханова в том, что казанский "Ак Барс" обыграл минское "Динамо" в плей-офф КХЛ в апреле. Его слова приводит БелТА.

Не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Взяли у минского "Динамо" выиграли. Аж 4:0. Расстроили всю Беларусь заявил Лукашенко

Минниханов возразил, что это произошло "нечаянно", но глава Белоруссии добавил, что это был хорошим уроком для "Динамо".

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб "Локомотив" второй год подряд завоевал Кубок Гагарина, одержав победы над казанским "Ак Барсом".