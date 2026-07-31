Москва31 июл Вести.На поле №6 "РЖД Арены" состоялась торжественная церемония открытия суперфинала "Локобола" среди команд мальчиков. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Состоялась торжественная церемония открытия турнира среди команд мальчиков… Впереди – яркие матчи и борьба за главный трофей юбилейного сезона! Желаем командам удачи и красивого футбола! говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

Участников поприветствовали член Общественного совета при Министерстве спорта РФ, генеральный директор РФСО "Локомотив" Андрей Голдобин; директор академии ФК "Локомотив", экс-голкипер "Локомотива" и сборной России Сергей Овчинников; старший тренер академии ФК "Локомотив", советский и российский футболист и тренер Александр Бородюк; бразильский и российский вратарь, экс-игрок сборной России и "Локомотива" Маринато Гилерме.

Суперфинал "Локобола" будет проходить с 30 июля по 2 августа на "РЖД-Арене".

"Локобол – РЖД" — это один из масштабных международных фестивалей детских футбольных команд, ориентированный на мальчиков и девочек в возрасте до 12 лет. Проект проводится ежегодно с 2007 года.