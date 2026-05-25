Футболисты "Искры" забрали золото "Локобола" на Дальнем Востоке Хабаровская "Искра" вышла в финал турнира "Локобол – РЖД – 2026"

Москва25 мая Вести.В Хабаровске завершился межрегиональный этап турнира "Локобол – РЖД - 2026». Победителем стала команда академии "Искра", которая теперь представит Дальний Восток в суперфинале в Москве. Об этом сообщило Министерство спорта Хабаровского края на своем сайте.

В турнире участвовали 12 команд из Якутии, Приморья, Сахалина, Амурской области, Забайкалья, Магаданской области и Хабаровского края. Матчи проходили на стадионе футбольной академии "Искра". По итогам напряженной борьбы в четверку лидеров вошли "Динамо-Владивосток", "Искра", "СКА-Хабаровск" и "Динамо-Благовещенск".

"Локобол" - очень важный турнир. Ежегодно он собирает лучшие детские команды по всей России: помогает футболистам оттачивать характер и получать богатый игровой опыт отметил главный судья соревнований Андрей Остапчук

Бронзовые медали завоевала команда "СКА-Хабаровск", обыграв амурчан со счетом 3:0. В финале "Искра" встретилась с "Динамо-Владивосток" и одержала разгромную победу - 6:0. Лучшим игроком матча признан полузащитник хабаровской команды Назар Лавров.

Наши футболисты продемонстрировали хорошую технику игры, а также дисциплину и выносливость. Хабаровск воспитывает игроков, готовых к самым серьезным вызовам прокомментировал тренер академии "Искра" Константин Тимонин

Суперфинал "Локобола" пройдет с 30 июля по 2 августа на "РЖД Арене" в Москве. В этом году турнир, организаторами которого выступают РФСО "Локомотив", РФС, Детская футбольная лига имени В. Горлова и ФК "Локомотив" при поддержке РЖД, отмечает 20-летний юбилей.