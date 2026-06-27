Москва27 июн Вести.Всероссийский футбольный турнир "Локобол" завершил межрегиональные этапы. Об этом сообщается на официальном сайте соревнования.

Межрегиональные этапы Локобола завершены! Позади большая футбольная дистанция, яркие матчи и эмоции в разных городах страны говорится в публикации

В этом сезоне матчи прошли в Барнауле, Воронеже, Екатеринбурге, Ессентуках, Иванове, Краснодаре, Петрозаводске, Самаре и Хабаровске. Организаторы поблагодарили команды, тренеров, судей, родителей и болельщиков за яркие игры, теплый прием и праздничную атмосферу.

Сезон продолжается. Впереди - Суперфинал в Москве, а также несколько сюрпризов для участников. Один из них уже известен: игроки, попавшие в символические сборные этапов, получили фирменные значки "Локобола". О втором сюрпризе организаторы обещают рассказать позже.