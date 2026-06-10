Победителям отборочных турниров "Локобола" вручат сертификаты на 300 тыс. рублей Победители отборочных соревнований "Локобола" получат по 300 тыс. рублей

Москва10 июн Вести.Победители отборочных соревнований, которые проходят в рамках всероссийского футбольного турнира "Локобол-РЖД" , получат сертификаты на 300 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

20-й сезон турнира "Локобол - РЖД - 2026" стартовал по всей стране 26 апреля.

Серебряные призеры получат сертификаты на 200 тыс. рублей, бронзовые - на 100 тыс. рублей сказано в сообщении

Во время проведения межрегиональных этапов определятся участники суперфинала "Локобола" среди команд мальчиков и девочек 2014-2015 годов рождения. Отборочные соревнования завершатся к середине июня.

"Локобол" - один из крупнейших международных фестивалей, который проводят для детских футбольных команд с 2007 года. Среди организаторов соревнований - Российский футбольный союз, ОАО "Российские железные дороги", РФСО "Локомотив", Детская футбольная лига им. В. Горлова и ФК "Локомотив".

Турнир объединяет команды спортивных школ, академий и клубов в разных регионах страны и проводится при участии профильных спортивных организаций. Суперфинал состоится в Москве с 30 июля по 2 августа.

В середине мая сообщалось, что после проведения жеребьевки среди участников турнира "Локобол – РЖД – 2026" в Ессентуках сформированы 8 групп межрегионального этапа.