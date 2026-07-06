Москва6 июл Вести.Два миллиона рублей составит призовой фонд суперфинала всероссийского футбольного турнира "Локобол" в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.

Суперфинал пройдет с 30 июля по 2 августа на "РЖД-Арене". В нем примут участие 12 команд мальчиков и 8 - девочек.

Как рассказал агентству помощник гендиректора Российского физкультурно-спортивного общества "Локомотив" Михаил Комиссаров, в этом году отмечается две знаменательные даты – в 20-й раз проходит сезон самого "Локобола", а также исполняется 90 лет обществу "Локомотив".

В этой связи повысились требования к командам-участникам и размер призового фонда.

На межрегиональном этапе команда-победитель получала 300 млн рублей, в суперфинале общий призовой фонд составляет 2 млн рублей - по 1 млн рублей для команд мальчиков и девочек сказал Комиссаров

Победители турнира получат по 500 тысяч рублей. При этом, деньги выделяются именно школам на развитие их материально-технической базы.

20-й сезон турнира "Локобол - РЖД - 2026" стартовал по всей стране 26 апреля.

"Локобол" - один из крупнейших международных фестивалей, который проводят для детских футбольных команд с 2007 года. В числе организаторов соревнований - Российский футбольный союз, ОАО "Российские железные дороги", РФСО "Локомотив", Детская футбольная лига им. В. Горлова и ФК "Локомотив".