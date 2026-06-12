Межрегиональный этап "Локобола" в Воронеже завершен В Воронеже завершился межрегиональный этап турнира "Локобол"

Москва12 июн Вести.В Воронеже завершился межрегиональный этап "Локобола". Об этом сообщается на сайте соревнования.

Турнир завершен, и мы благодарим все команды, тренеров, болельщиков, судей и организаторов за два дня яркого футбола, эмоций и бескомпромиссной борьбы! говорится в публикации

Первое место в соревновании заняла СШ №6 "Белогорье". На втором оказалась ФШ Слуцкого, на третьем – "Витязь".

Лучшим нападающим признали Ярослава Бичина из команды "Витязя", а лучшимигроком – Артема Худакова из "Белогорья".

20-й сезон турнира "Локобол – РЖД – 2026" стартовал по всей стране 26 апреля. В числе организаторов соревнований – Российский футбольный союз, РФСО "Локомотив", Детская футбольная лига им. В. Горлова и ФК "Локомотив". Турнир объединяет команды спортивных школ, академий и клубов в разных регионах страны и проводится при участии профильных спортивных организаций.