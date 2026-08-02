Москва2 авг Вести.Женская футбольная команда академии "Чертаново" победила в суперфинале турнира "Локобол", сыграв со счетом 3:0 с "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба всероссийского футбольного турнира.

Решающий матч состоялся на главном поле "РЖД Арены" в Москве.

Финал завершился со счетом ЖФК "Локомотив" 0 - 3 "Чертаново. Поздравляем футболисток, тренерский штаб и всех болельщиков "Чертаново" с заслуженной победой говорится в сообщении турнира в мессенджере МАХ

Также в ближайшее время будет определен победитель турнира среди мальчиков.