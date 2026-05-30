Москва30 мая Вести.Завершился межрегиональный этап "Локобола" в Петрозаводске. На первое место вырвался футбольный клуб "Калининград". Об этом сообщается на странице во "ВКонтакте" турнира.

На втором месте разместилась команда "Динамо – Электрон", а на третьем – "СШОР №5".

Селекционер Академии ФК "Локомотив" Семен Русанов отметил высокий уровень игроков.

Уже порядка пяти-шести ребят отметил для себя. Видно, что 2014 год рождения действительно богат на талантливых игроков приводятся слова Русанова

"Локобол" – всероссийский футбольный турнир, направленный на развитие массового детско-юношеского футбола.