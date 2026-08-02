Москва2 авгВести.Футболисты академии московского "Локомотива" стали победителями всероссийского футбольного турнира "Локобол". Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Соревнования прошли в Москве на "РЖД Арене". В финале "Локомотив" со счетом 6:0 обыграл клуб "Калининград". Третье место заняла команда "Динамо Дагестан".
Академия "Локомотив" Черкизово - чемпионы Суперфинала Локобола! Главный трофей турнира остается в Москве!говорится в сообщении
Победителем суперфинала "Локобола" среди девочек стала команда "Чертаново".
В межрегиональных отборах "Локобола" приняли участие 156 команд из 81 субъекта РФ.