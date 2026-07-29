Определились группы на суперфинал "Локобола", который стартует в конце июля

Определились группы на суперфинал "Локобола-2026" Определились группы на суперфинал "Локобола", который стартует в конце июля

Москва29 июл Вести.Определились группы на суперфинал всероссийского футбольного турнира "Локобол", первые матчи которого стартуют 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Жеребьевка суперфинала состоялась 29 июля на "РЖД-Арене". Ее провел вратарь ФК "Локомотив" Гильерме Маринато.

У мальчиков получилось 4 группы, у девочек — 2.

Команды мальчиков. Группа А: СШ № 6 – Белогорье, ФК "Сириус", Енисей ГХК – Смена. Группа Б: ФК "Калининград", Динамо Дагестан, ФакелВят-СШОР. Группа В: Локомотив-Черкизово, Сборная Локобола, СШОР "Динамо". Группа Г: Локомотив-Перово, РДЮСШ Махачкала, Искра сказано в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

Команды девочек. Группа А: СШ "Лидер", ЖФК "Локомотив", Зенит-Аксинья, ФК "Сибирь". Группа Б: СШОР № 8, Чертаново, Смена-Анапа, Енисей

Суперфинал "Локобола" будет проходить с 31 июля по 2 августа на "РЖД-Арене". Организаторами мероприятия выступили РЖД, футбольный клуб "Локомотив" и Детская футбольная лига.

"Локобол – РЖД" — это один из масштабных международных фестивалей детских футбольных команд, ориентированный на мальчиков и девочек в возрасте до 12 лет. Проект проводится ежегодно с 2007 года.