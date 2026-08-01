Москва1 авг Вести.В Москве стартовал плей-офф суперфинала "Локобола" среди девочек. Об этом сообщает пресс-служба всероссийского футбольного турнира.

1 августа команды проведут решающие матчи и определят финалистов для главного события турнира.

Торжественная церемония открытия суперфинал "Локобола" среди девочек прошла в манеже "РЖД Арены". Участниц поприветствовали легенды российского футбола: Сергей Овчинников – директор Академии ФК "Локомотив", легендарный голкипер "Локомотива" и сборной России; Александр Бородюк - старший тренер Академии ФК "Локомотив", советский и российский футболист и тренер.

Ранее сообщалось об открытии суперфинала "Локобола" среди мальчиков.