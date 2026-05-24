Москва24 мая Вести.Школьник из Курска Тимофей Михеев выиграл участие в параде команд на Суперфинале Кубка России по футболу 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера MAX.

Российский футбольный союз (РФС) провел розыгрыш в официальном чат-боте в МАХ. Победителями стали три участника из Москвы и Курска, а главный приз – возможность выйти на поле на стадионе "Лужники" во время парада команд перед Суперфиналом – достался 14-летнему Тимофею.

Организаторы подарили билеты на матч школьнику и его отцу, а также предоставили возможность выйти на поле вместе.

Я занимаюсь футболом с пяти лет, на матчах "Спартака" уже бывал, но на Кубке – никогда. Когда узнал о выигрыше, был в школе, и это стало полной неожиданностью рассказал Тимофей

Другим победителям розыгрыша в качестве приза достались билеты на Суперфинал и мяч с автографами футболистов.

Суперфинал Кубка России состоится 24 мая, московский "Спартак" сыграет с "Краснодаром".