Москва25 авг Вести.Российские волейболисты готовы вернуться в элиту международного спорта. Об этом ИС "Вести" заявил председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев.

Готовы быть в элите. И женская, и мужская, и пляжная [команды] … все, что угодно. Мне удается посмотреть по телевизору международные игры, которые в том числе сейчас идут. Мы ничуть не хуже, мы лучше, главное, чтобы просто психологически не было того, что мы какой-то период времени отсутствовали, это может психологически на игроках сказаться, а физически, тактически, во всем остальном они лучше