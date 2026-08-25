Шевченко: новая арена для волейбола в Ярославле – одна из лучших в мире

Глава ВФВ назвал новую арену для волейбола в Ярославле одной из лучших в мире Шевченко: новая арена для волейбола в Ярославле – одна из лучших в мире

Москва25 авг Вести.Новая волейбольная арена на пять тысяч человек, которая сегодня открылась в Ярославле, является одной из лучших в мире. Об этом ИС "Вести" заявил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

Впечатления самые положительные. Я думаю, что это одна из лучших в мире вообще арен для волейбола, пляжного волейбола. Ярославль у нас всегда был кузницей кадров. Несколько олимпийских чемпионов, чемпионы Европы были воспитаны в Ярославле … И мы ждем, что будут новые чемпионы, новые звезды сказал он

На новой арене свои домашние матчи будет проводить волейбольный клуб "Ярославич", также этот центр сможет принимать международные соревнования.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу обыграла команду Белоруссии в финальном матче отборочного турнира первенства Европы среди спортсменок до 20 лет.