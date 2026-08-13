Москва13 авгВести.В Ярославле планируется построить футбольный стадион, который будет отвечать всем требованиям Российской премьер-лиги (РПЛ) и сможет принимать международные соревнования. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев на пресс-конференции.
Он отметил, что проектирование основного стадиона займет минимум 1,5 года, а сроки сдачи объекта к 2030 году.
Задача - построить стадион, соответствующий всем требованиям РПЛ. Это важно. Также мы смотрим, чтобы стадион мог участвовать в европейских кубках … Важно, чтобы этот стадион смог принимать международные соревнованияприводит слова Евраева агентство "Интерфакс"
Губернатор также отметил, что ярославский ФК "Шинник" переедет на время строительства стадиона в Ростов Великий, который находится недалеко от Ярославля.
Евраев заверил, что власти хотят развивать и другие стадионы на территории Ярославской области.