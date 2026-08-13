Евраев: новый стадион в Ярославле должен соответствовать требованиям РПЛ Евраев: новый стадион в Ярославле должен иметь возможность принимать еврокубки

Москва13 авг Вести.В Ярославле планируется построить футбольный стадион, который будет отвечать всем требованиям Российской премьер-лиги (РПЛ) и сможет принимать международные соревнования. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев на пресс-конференции.

Он отметил, что проектирование основного стадиона займет минимум 1,5 года, а сроки сдачи объекта к 2030 году.

Задача - построить стадион, соответствующий всем требованиям РПЛ. Это важно. Также мы смотрим, чтобы стадион мог участвовать в европейских кубках … Важно, чтобы этот стадион смог принимать международные соревнования приводит слова Евраева агентство "Интерфакс"

Губернатор также отметил, что ярославский ФК "Шинник" переедет на время строительства стадиона в Ростов Великий, который находится недалеко от Ярославля.

Евраев заверил, что власти хотят развивать и другие стадионы на территории Ярославской области.