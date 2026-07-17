Москва17 июл Вести.В Дагестане идет строительство регионального футбольного центра Российского футбольного союза (РФС). В нем смогут тренироваться команды из любых регионов страны. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель министра спорта республики Будун Будунов.

Предполагается, что строительство расположенного у берегов Каспийского моря центра будет завершено в 2027 году. В нем разместят несколько различных блоков.

Там будут не только тренировочные процессы, там обучение будем проводить, восстановительные [процессы], медицина будет обязательно спортивная. То есть это должен современный центр быть, который будут посещать со всей страны люди. Для республики, я вижу, мы создаем некий центр притяжения футбола. Считаю, что там должны [быть] все футболисты, ... [из футбола] массового, профессионального, любительского. Мы должны все проводить там, чтобы ни одного мальчика не пропустить