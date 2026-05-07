Москва7 мая Вести.В Бурятии много способных юных футболистов, задача региона - дать им шанс развиваться и попасть в профессиональный спорт. Об том заявил ИС "Вести" президент Федерации футбола Республики Бурятия Максим Бувалин.

В Бурятии пока нет профессионального футбольного клуба, усилия сосредоточены на подрастающем поколении в рамках Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). Игроки уже начали привлекать внимание крупных российских академий, отметил он.

Это сейчас, наверное, то, к чему стремится наша молодежь, подрастающее поколение. Мальчишки, судя даже по тем матчам, которые мы проводим, мы видим, что интерес у них есть. Они ходят, смотрят, они мечтают надеть футболку "Бурятии" и выйти на поле… Те мальчишки, которые у нас даже не из столицы нашего региона, не из Улан-Удэ, а из районов, попали и в академию ЦСКА, и в академию "Зенита". Я считаю, что у нас много потенциально сильных мальчишек, которым мы должны давать возможность, показав этими возможностями пример другим ребятам, что футболом можно заниматься и попасть в профессиональный футбол заявил Бувалин

По его словам, в Бурятии растет число детских футбольных клубов.

Детские футбольные клубы, детские футбольные команды - у нас их очень много и в городе, и в районах. Мы сейчас все чаще открываем какие-то новые школы, новые клубы и команды. И, соответственно, в Детской футбольной лиге, например, для начинающих ребят представлено несколько лиг, по уровню подготовки. Но [футбол в Бурятии] заявляет о себе не только на уровне ЮФЛ. У нас есть игроки сборной России, пусть экс-игроки, но бывших, так сказать, игроков сборной не бывает, и судьи Российской премьер-лиги в лице Романа Галимова заключил Бувалин

В Бурятии отмечается рост числа занимающихся футболом, заявил ранее министр спорта республики Иван Козырев.