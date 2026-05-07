Москва7 мая Вести.Футбольные турниры на Байкале могут стать ежегодными. Об том заявил ИС "Вести" президент Федерации футбола Республики Бурятия Максим Бувалин.

В этом году на льду Байкала впервые прошел футбольный матч.

У нас очень много фестивалей различных на Байкале проходит: "Байкальская открытка", "Байкальская рыбалка", "Байкальская миля". Мы решили не отходить далеко и впервые в истории футбола Бурятии... вот такой матч. Планируем ежегодно проводить здесь футбольные турниры как из детских команд, так и с командами постарше, заканчивая, конечно, нашими любимыми ветеранами