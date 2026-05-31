В нацпарке Бурятии оборудуют для туристов велотропу и информационный пункт

Москва31 мая Вести.Три новых туробъекта появятся в этом году в Забайкальском национальном парке на восточном берегу озера Байкал в Бурятии, рассказал ТАСС директор ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Михаил Овдин.

Он уточнил, что в планах - велотропа к озеру Бормашевое, тропа "Тайны Чивыркуйского перешейка", доступная для инвалидов, а также информационный пункт на острове Бакланий для туристов.

В 2025 году в "Заповедном Подлеморье" было зарегистрировано порядка 57 тысяч посетителей, из них около 2 тысяч иностранцев. В 2026 году ожидают не менее 60 тысяч туристов.