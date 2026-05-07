Москва7 мая Вести.В Бурятии отмечается рост числа занимающихся футболом. Об этом заявил ИС "Вести" министр спорта республики Иван Козырев.

В частности, этому способствует развитие спортивной инфраструктуры.

У нас кратно выросло количество занимающихся футболом. На сегодняшний день немножко от волейбола отстает футбол, но уже практически догнал. И такими хорошими темпами идет прирост занимающихся, что я даже думаю, может быть, по итогам 2026 года футбол все-таки вырвется вперед. По волейболу - 52 тыс. с небольшим, по футболу - 51,8 тыс. [занимающихся]

Бурятия участвует в Юношеской футбольной лиге. Финансирование системы осуществляет Российский футбольный союз.

Я считаю, что эти матчи [лиги] - профессиональный рост как для тренера и вообще для всего нашего руководства, так и, конечно, для пацанов. Есть шанс показать себя, потому что все матчи просматриваются, есть статистика RuStat. То есть любого мальчишку видно. 2010 года [рождения] один уехал после прошлого сезона, 2009 года тоже очень много уехало из Новосибирска, из Красноярска. Наших [из Бурятии] тоже звали немножечко, но они пока решили развиваться здесь