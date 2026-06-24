Генсек РФС: Юношеская футбольная лига выросла до более 3600 матчей в год

Российский футбольный союз: ЮФЛ увеличила объем ежегодных матчей в 12 раз Генсек РФС: Юношеская футбольная лига выросла до более 3600 матчей в год

Москва24 июн Вести.C 2019 года число ежегодных матчей Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) в рамках первенств страны увеличилось больше чем в 12 раз. Об этом сообщил ИС "Вести" генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

По словам функционера, ЮФЛ является флагманским проектом РФС и несет важную роль в развитии детского футбола в стране.

Остальные проекты РФС свои пересмотрел. Начиная с 2019 года, стал инвестировать во многом только в школы системы ЮФЛ. За это время мы построили больше 25 стадионов. А следует сказать, что в стране всего 178 стадионов, сертифицированных для проведения соревнований. Поэтому 25 — достаточно приличная цифра подчеркнул Митрофанов

За семь лет число школ в системе ЮФЛ выросло до сотни. Как отметил Митрофанов, ФИФА и УЕФА признали лигу одним из лучших проектов в мире по подготовке резерва. Это самое большое соревнование в игровых видах спорта.

До 2019 года во всех первенствах страны по всем возрастам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек проходило всего 286 матчей на всю страну… Я говорю именно о первенстве, не о региональных соревнованиях, а о первенствах страны. Сейчас в этих соревнованиях проводится свыше 3600 матчей в год резюмировал он

РФС покрывает все расходы по организации матчей юношеской лиги. Благодаря ЮФЛ, молодые футболисты, которые ранее были практически лишены игровой практики, теперь уже в 15-16 лет становятся профессионалами. Это открыло двери в большой футбол для десятков тысяч детей по всей стране.